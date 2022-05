Raphaël PEETERS

Chef de Studio/Graphiste Stratéact’ I 20 ans d’expérience





SUPERVISION DE LA CRÉATION GRAPHIQUE





- Diplômé de l’ISAP école d’art/publicitaire et PAO

- 16 ans en agences de communication corporate





Après des études scientifiques à Paris VII (SVT), Raphaël Peeters s’est orienté vers l’illustration, les arts graphiques et une solide formation en design print.

Il commence à travailler pour des annonceurs classiques tels que Jeff de Bruge et Paquetage Paris avant d’intégrer une agence de communication spécialisée dans les sujets d'intérêts généraux (santé, environnement, RSE, collectivités locales). Créatif polyvalent, il conçoit et développe des campagnes de communication corporate, des projets d’édition, et de web design, notamment pour l’ASIP santé, la Ville de Paris, Emmaüs, La prévention routière, l’ARENE Ile-de-France.

Précis, organisé et passionné par l’outil numérique, il prend également en charge la gestion du studio graphique ainsi que des besoins informatiques de l’Agence Verte pendant plus de 15 ans.

Il rejoint Stratéact’ en décembre 2016



Mes compétences :

Design graphique

Graphisme print

Direction artistique

Typographie

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Graphisme