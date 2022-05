Raphael PEREZ

En poste depuis plusieurs années sur des métiers à responsabilité dans le secteur de la logistique, je cherche, par le biais de Viadeo, à développer mon réseau professionnel.



Métier pluridisciplinaire, la logistique nécessite de la poly-compétence, mais également un état d’esprit propre à ce secteur.



En effet, la rentabilité des activités, la satisfaction du client, la gestion sociale, la gestion des infrastructures, le développement constant de nouvelles technologies le tout dans un secteur très concurrentiel, font de la logistique une activité certes complexe et à forte pression mais surtout passionnante et enrichissante.



C’est pourquoi je pendrai plaisir à échanger sur tout sujet lié de près ou de loin au monde de la logistique et à son environnement.







Vous trouverez également ci-dessous une synthèse de mon profil décliné en 3 points essentiels selon moi : le savoir, le savoir-faire et le savoir être.



SAVOIR



De formation universitaire, j’ai démarré mes études post BAC par un DUT techniques de commercialisation et les ai clôturées avec l’obtention d’un DESU Gestion des opérations logistique (GOL 26).



J’ai pu, au cours de ces formations, développer mon savoir tant sur des connaissances généralistes (langues, communication, droit, informatique etc.) que techniques (entreposage, gestion de stock, planification, Lean management etc.)



L’apprentissage faisant partie intégrante d’une vie, je continue chaque jour, par mon écoute, ma curiosité et ma volonté à enrichir mon savoir.



SAVOIR ETRE



L’éducation qui m’a été donnée, les étapes que j’ai franchies, l’orientation que j’ai souhaité donner à ma vie sur le plan professionnel et personnel ainsi que les personnes que j’ai côtoyées ont forgé mon état d’esprit et mes valeurs.



Le respect, la solidarité et l’abnégation sont des principes auxquels je suis attaché et qui définisse mes actes et décisions au quotidien. Ces valeurs sont présentes dans différents sports et activités que je pratique et affectionne.



Concernant mon état d’esprit, la rigueur et l’organisation régissent ma façon de mener les missions qui me sont confiées. Mon sang froid me permet également de savoir rebondir face aux imprévus.



J’ai tendance à vouloir atteindre les objectifs avec efficience, mais sais rechercher uniquement l’efficacité selon les situations.



Enfin, je prends goût à partager mes expériences avec les personnes que je côtoie.



SAVOIR FAIRE



J’ai, à ce jour, une expérience professionnelle relativement courte, mais riche pour plusieurs raisons.



La gestion d’une équipe m’a été confiée dès mon entrée dans le monde du travail, sur des tâches complexes telle que l’est le déménagement d’une activité d’envergure dans un contexte social difficile. J’ai donc pu commencer à m’initier au management tôt et voir naitre le souhait de poursuivre ma carrière sur des fonctions managériales, dans lesquelles on apprend continuellement et où l’Homme est la base.



J’ai ensuite pu prendre de la hauteur et me familiariser avec la gestion d’un service logistique à part entière avec pour seul objectif le triptyque de la prestation logistique à savoir : assurer la satisfaction du client, la rentabilité du service et de bonnes relations sociales et intégrant la relation client.



De plus, j’ai pu participer et mener des projets transverses concernant divers sujets tels que le chiffrage de prestations, le démarrage de nouveaux clients, l’acquisition de norme ISO, le développement de la radio fréquence etc.



Enfin, pour avoir utilisé différents WMS et développé différents fichiers excel via VBA, je suis à l’aise avec l’outil informatique.



