Raphaël PICARD

Mes années de formations et d'expériences professionnelles ou associatives m'ont permis d'acquérir un réel sens des responsabilités ainsi qu'une détermination sans fail afin de pouvoir répondre aux exigences de mes responsables.

Mes compétences et ma personnalité ont toujours été appréciées par mes collègues et m'ont toujours permis d'atteindre mes objectifs.

Je souhaite intégrer une entreprise dynamique avec des objectifs et une bonne équipe.



Mes compétences :

Web 2.0

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Mac OS X

Réseaux sociaux

Community management

PHP

CSS 3

HTML 5