Raphaël PLASSE

OBJECTIFS:

Direction de sites industriels, direction des opérations



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:

• 2 directions de sites de groupes internationaux US

• 15 ans d’expérience en secteur automobile



COMPÉTENCES MANAGÉRIALES:

• Management d’équipes et de Comités de Direction

• Conduite du changement, capacité à fédérer les équipes

• Présidence des différentes instances représentatives du personnel (CE, CHSCT, DP)

• Communication et relations extérieures, mairies, DREAL, Inspection du travail, CRAM…

• Animation et développement d’une culture sécurité d’usine (Dupont STOP, TMS Pro…)



COMPÉTENCES TECHNIQUES:

• Organisation et stratégie industrielle en petites à grandes séries.

• Définition et pilotage de budgets, business plans et roadmaps.

• Culture technique produits/process

• Pratique des outils et méthodes d’amélioration continue : Lean Manufacturing et 6 Sigma

• Certification ISO 9000-14001-50001, TS 16949 et OHSAS 18001

• Mise en œuvre d’un plan de dépollution