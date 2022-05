Raphaël PONCE

Notre métier : MSP pure player – Faire tout le nécessaire (proactivité) pour éviter les pannes informatiques source de frustration et de perte de productivité pour nos clients.



Comment voulez vous qu’un prestataire informatique classique payé pour dépanner fasse tout son possible pour éviter les pannes ? Inubea met tout en oeuvre pour maintenir votre outil informatique opérationnel jour après jour… Nous prenons l’entière responsabilité d’une panne éventuelle puisque votre prix reste fixe. Deux niveaux de services à partir de 39 € ht par mois et par utilisateur sans engagement.



Mes compétences :

INFORMATIQUE

TELECOM

RESEAU WIFI

EMARKETING

INTERNET