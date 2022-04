Sylvain LETOURNEUR

Depuis plus de 7 ans et maintenant en tant que directeur des opérations chez DATAOUEST, j'ai trouvé une structure répondant à mon envie insatiable de qualité de service et de conscience professionnelle. Grâce à une équipe technique de qualité, nous protégeons, avant tout, la productivité de nos clients et nous les accompagnons au quotidien dans leurs choix, leurs décisions afin de les soulager de l'aspect technique des projets. La construction du premier DATACENTER à valeur ajoutée de la Manche nous permet d'apporter notre compétence au service de l'externalisation. Etre positif, plus qu'une idée, une raison d'avancer !



Mes compétences :

Depannage Informatique Niv 1-2-3

Depannage Electronique Niv 1-2-3

Conduction De Projet

Relations Commerciales

Mise En Forme Communication

Conseil Et Aide Décisionnelle

Administration Réseaux

Cablage

Gestion D'équipe

Autonomie professionnelle

Analyse des besoins

Management

Ecoute

Accompagnement au changement

Négociation commerciale

Audit informatique

Empathie