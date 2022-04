Claire DE BRETAGNE

Je suis une personne créative, aimant améliorer les choses pour gagner en efficacité et bon relationnel. Ma bonne intelligence de terrain et ma capacité d'adaptation sont mes meilleurs atouts.



En dehors, de ma vie professionnelle, je suis aussi :

- créatrice d'objets et blogueuse Déco & Lifestyle sur http://pimprelys.com ,

- Membre de l'APACOM (Réseau influent de communiquant en Aquitaine),

- Sportive (Rando, Aïkido, VTT...)

- Bénévole-Responsable Formatrice Aquitaine au sein des Scouts d'Europe

- Membre du CA de l'association culturelle Les amis de St Seurin-Bordeaux pour la mise en valeur de l'édifice et de son histoire



Mes compétences :

Billetterie

Tourisme

Relations Presse

Gestion de projets

Relations publiques

Animation culturelle

Administrer un contenu de site web

Sensibilsation du personnel

Animer un blog

Gérer des budgets

Communication

Anglais

Outils bureautique

Administratif

Coordination

Art

Valorisation

Culture