Raphaël PORTERO

Issu d'une formation universitaire dans le domaine de la biomécanique, j'ai occupé un poste de Cadre de Recherche à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées et plusieurs postes d'enseignant-chercheur dans plusieurs institutions. Cette expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des compétences dans l'analyse de données biomécaniques via l'utilisation de dispositifs d'étude de données mécaniques in vivo (ergomètre isocinétique, capteurs de force), cinématiques (systèmes optocinétiques, capteurs inertiels, accéléromètres) et électromyographiques. J'ai également eu l'opportunité de participer à l'élaboration d'une méthode d'évaluation de la raideur musculo-tendineuse du segment tête-cou par application de détentes rapides. Les différents postes que j'ai pu occuper m'ont également permis d'acquérir une expérience importante dans l'enseignement supérieur en formation initiale et présentielle en particulier en biomécanique ainsi que dans le direction de mémoires de recherche et la participation à des jurys de soutenance de mémoires de recherche.

Etant d'une nature curieuse et doté d'un bon sens du travail en équipe, n'hésitez pas à me contacter si vous recrutez des jeunes experts motivés afin de mettre en commun nos compétences pour relever des challenges dans le domaine de la biomécanique.



Mots-clés : biomécanique, raideur musculo-tendineuse, segment tête-cou, segment multi-articulaire, cinématique de la tête, fatigue musculaire, enseignement



Mes compétences :

Rédaction (publications internationales)

Communication orale (congrès internationaux)

Travail en équipe

Encadrement d'étudiants

Enseignement supérieur

Acquisition et traitement de données expérimentale

Gestion de projets scientifiques

Statistiques

Biomécanique du mouvement

Eléctromyographie de surface

Biomécanique tissulaire

Échographie