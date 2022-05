Raphael PROB

Mes domaines d’expertise couvrent l’ensemble des thématiques liées à:

- la santé et la sécurité des personnes (Health & Safety)

- la sûreté des biens (Security)

- la protection de l’environnement (Environment)

- la continuité d’activité (Business Continuity).



J’ai façonné cette expertise au sein de Capsugel.

Leader mondial dans la fourniture de capsules vides pour les industries pharmaceutiques et des compléments alimentaires, Capsugel évolue depuis 2007 vers une offre plus vaste de solutions et de formes de dosage innovantes dans le secteur de la santé. Mon évolution progressive chez Capsugel correspond au développement d’une culture EHS dont je considère être l’un des moteurs, dans un contexte où l’innovation, la satisfaction totale du client et l’amélioration continue sont prééminents.



Dynamique, autonome et polyvalent, je privilégie le développement d'une culture et d'un programme HSE par l'implication et la responsabilisation des acteurs clés.



Mon leadership pragmatique et mon sens du dialogue font de moi le partenaire idéal pour soutenir les projets, résoudre les problèmes et améliorer la performance EHS de l'entreprise.



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Hygiène industrielle

Risque chimique