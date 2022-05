Raphael RACINE

Collaborateur Comptable en cabinet d'expertise dont les associes sont des anciens Directeurs D'un grand groupe Américain.

Aider, Créer, Innover, Avancer,

Un comptable compétent annonce la veille ce que les économistes prévoient le jour même, pour le lendemain.

Je suis à l'écoute de tout vos projet d'entreprise (création d'entreprise, changement de comptable, etc)

Nous proposons une large gamme de services tels que la tenue comptable et ce jusqu'au bilan.

Aussi nous gérons la gestion sociale si vous en avez le besoin.



N'hésitez pas à me contacter afin de concrétiser votre projet!



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Coala

Sage

Ciel