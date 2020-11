Mathieu PECQUEUR

Passionné par l’automobile, j’ai aujourd’hui 7 ans d’expérience dans ce domaine et plus précisément dans la distribution et la réparation.

Issu d’un parcours plutôt atypique, j’ai commencé sur le terrain, en tant que technicien. Après l’obtention de mon BTS, j’ai souhaité acquérir un profil un peu plus axé Gestion/ Business afin d’obtenir une vraie vision globale d’un centre de distribution et de réparation automobile.





Mes compétences :

Cognos

SAP Contrôle de Gestion

Microsoft Access

Microsoft Excel

Reporting financier

ADP Autoline

KPI management