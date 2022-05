Raphael REIN

Technicien depuis 2001, qualifié en système d’alarme intrusion et contrôle d’accés , plus spécialisé en Aritech UTC Master, advanced ainsi que les logiciels Titan , Standalone et superviseur ATS8600 . Très bonne Maîtrise en contrôle d’accés UTC.

Je connais aussi les systèmes intrusion Sintony, DSC, Galaxy, Gamme CD, Daitem Espace et E-nova .

Installation, programmation et dépannage en autonomie complète .

Pour les systèmes vidéo : Hikvision, Truvision UTC, Avigilon et Avermedia.

Aucune connaissance en incendie.



Mes compétences :

Technicien

Alarme intrusion et domotique

Controle d'accès

Télésurveillance

SAV

Levée de doute vidéosurveillance

Depannage

Vidéosurveillance