Raphaël REINA

Créateur du cabinet ACRR : Conseil en Business Development.

Stratégies d'Entreprise, Développement Commercial, Conseil en Protection Social, Communication.



Notre ambition : votre réussite.

Notre objectif : booster la performance de votre Entreprise.



Au sein de la société ACRR, j'interviens dans la mise en œuvre de votre Stratégie de Développement.

J'offre mes services dans une démarche claire : "Booster les performances de votre Entreprise

et développer votre business".



Mes compétences : 25 ans d'expérience en direction d'entreprises, management et conseil.

J'ai une double compétence entrepreneuriale et commerciale.



• Conseil en Business Développement

• Conseil en Stratégie d'Entreprise

• Conseil en Management et organisation

• Conseil en Développement Commercial

• Conseil en Communication

• Coaching Entreprises Innovantes

• Direction d'Entreprise

• Direction Business Unit, Centre de Profits

• Management d’équipes commerciales et techniques

• Développeur de business, réseaux B to B et B to C

• Direction de projets IT



Ma personnalité :

• Goût du challenge, de l’efficacité et de la performance

• Sens des responsabilités et de la rigueur

• Homme de terrain, aisance relationnelle

• Pédagogue, doté d’un bon esprit d’équipe et d’une autorité naturelle

• Sens poussé de l’écoute et du respect de l’autre





