Raphael REINALTER

Mon parcours s’est principalement orienté vers l’hôtellerie.

Je maîtrise donc l’ensemble des exigences du métier, qu’il s’agisse de l’accueil, de la gestion administrative, financière, commerciale, et celle des ressources humaines.

J 'ai développé une connaissance élargie des différents services liés à l exploitation d'établissements de charme, hauts de gammes mais aussi ceux tournés vers l'oenotourisme.



J’ai eu l occasion lors de mes expériences passées, de participer à la création et à l’ouverture d’ hôtels, où j ai pu développer des lors mon sens des responsabilités, ainsi que mon gout pour l'innovation et celui de l'excellence.



Je suis bilingue anglais-Français et ai une très bonne connaissance de l italien ainsi que des notions d autres langues.



Très polyvalent, dévoué, rigoureux et soucieux du bien être des autres, je souhaite faire évoluer mon expérience vers un projet porté par le challenge et l’excellence d un service de qualité.



J'imagine aisément intégrer un groupe étranger au domaine hôtelier, fort de mes compétences transversales et de mon adaptabilité.



Mes compétences :

Accueil

Anglais

Gestion litiges

Hôtellerie

Italien

LITIGES

Relation fournisseurs

Vente