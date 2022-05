Raphael RICHARDSON

Avec un parcours professionnel est situé exclusivement dans le second oeuvre. Je suis attiré par les diverses fonctions que ce poste propose.

Impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience dans la prise en charge des équipes ainsi que la relation client, la gestion du planning constituera un atout majeur.

Ma maitrise du sol souple, ma parfaite connaissance des produits et matériaux utilisés seront pour mon futur employeur des atouts non négligeables

Mes dernières experiences m'ont permis d'approfondir mes compétences dans la pose du carrelage, faience et autres matières dures.