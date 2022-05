Raphael RITTER DE ZAHONY

Je suis arrivé en 2004 au Rwanda en tant que directeur administratif, pour rénover et opérer les actifs de Phoenix Metal, usine de traitement de minerai et fonderie d'étain basée au Rwanda employant plus de 50 personnes,.

Nommé en 2007, Directeur Générale de Phoenix Metal je dirige et organise, avec l'aide des chefs d'équipes, tous les départements tant administratifs que techniques.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce internationnal

Échantillonnage

Fonderie

Gestion stock

Logistique

Managment

Métallurgie

Organisation

Production

STOCK'