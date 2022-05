Raphael RIVOAL

Fonctions ministérielles

- Depuis le 14 novembre 2010 : ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire.

- De juin 2009 à novembre 2010 : ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche.

- De décembre 2008 à juin 2009 : secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes.



2012

Associe-Gérant chez Rotschild et compagnie



2011

Banquier d affaires



1997 a 2008

premier secretaire du PS



2001 a 2008

Maire de Tulle



Mandat en cours

Depute et president du conseil general de Correze



Direction du PS

1997



Porte parole du PS

1997



1988

Depute de Correze



1981

Charge de mission sur les questions economiques pour l elysee



2011

Banquier d affaires



2008

Associer-Gerant chez Rothschild



2007

Inspecteur des finannces charge de mission



Nobembre 2004

Ministre des finances



Janvier 2007 á aujourd’hui

Usine Eurometal – site classé Seveso – Chartres

Responsable incendie du site



Février 2002 á janvier 2007

SDIS – Nancy

Sapeur-pompier volontaire



Civilite M

Nom Rivoal

Prenom Raphael

Ne le 27071985

Lieu de naissance Rennes

Ena Promtion Michel de Montaigne

ELP Paris Maitrise en droit international et europeen

Licence d histoire et dess de gestion financiere IHESI

Officier Ordre National du Merite

Chevalier De la legion d honneur



Historique



Septembre 2016



Juge d instruction

parquet de Nantes

44 Nantes



Novembre 2010

Juge d isntruction

Parquet de Nanterre

92 Nanterre



Septembre 2002

Juge d instruction

Parquet de Toulon

83 Nanterre



1/01/1985 Sous les drapeaux



1/01/1986 Eleve ENA (promotion Michel de Montaigne)



1/06/1988 Administrateur civil de 2eme classe du ministere de l interieur



29/09/1988 Sous prefet de 2 eme classe directeur du cabinet de prefet de la region de basse Normandie prefet du Calvados



28/06/1990 Directeur du cabinet du prefet de la region Guadeloupe prefet de la Guadeloupe



24/04/1992 Reintegre administrateur civil au ministere de l interieur – Conseiller technique du cabinet du directeur general de la police Nationale (Mobilite)



1/01/1993 Administrateur civil de 1 ere classe



14/03/1994 En outre chef du bgureau des affaires financieres a la sous direction de l administration generale de la direction du personnel et de la formation de la police (DGPN)



03/10/1994 Charge de la sous direction de l adinistration generale ((DPEP-DJPN)



1/01/1995 Administrateur civil Hors classe



3/04/1995 Charge de la sous direction de l admiistration general et des finances (DAPN-DgPN)



1/06/1996 Chrage des fonctions de sous directeur de la dministration generale et des finances (DAPN-DGPN)



21/03/1997 Sous directeur maintenu dans ses fonctions



4/10/1999 Sous prefet hors classe secertaire general de la prefecture du Var (1ere categorie) et charge de mission de la politique de la ville du prefet du var



15/08/2001 Secretaire genaral de la perfecture de Haute Garoone (1ere categorie)



28/04/2002 reclasse administrateur civil hors classe



24/05/2004 Reintegre administrauteur civil Detache diercteur general des services du deperatement des hautes seines



28/08/2006 Prefet de Haute Loire



21/03/2008 Titularise prefet



28/07/2008 Secretaire General adjoint directeur de la modernisation et de l action territoriale au ministere de l interieur de l outre mer et des collectivites territorioale



28/06/2010 prefet de la Savoie



30/07/2012 Prefet des alpes maritimes (Hors classe)



08/07/2013 Prefet de Corses Prefet de la Corses sud (Hors classe)