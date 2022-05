Raphael ROBERT

Des études d'ingénieur généraliste terminées en 2002.

Depuis 10 ans dans l'industrie automobile, je progresse et m'enrichis continuellement dans des activités de recherche et développement électronique et mécatronique.



Voici les principales compétences acquises.

* Formations professionnelles



Formations au management, à la communication, aux sciences et techniques automobiles, aux méthodologies Qualité, à la sûreté de fonctionnement

Processus d’intégration PSA Peugeot-Citroën : stages ouvrier en production et en succursale automobile



* Compétences Linguistiques et Informatiques



Anglais (courant)

Allemand (notions)

Logiciels : MS Office (avancé), Labview (avancé), VBA (avancé), C++ (bases), Catia (bases), S.A.P (bases)



* Compétences techniques et méthodologiques



Systèmes embarqués (HW, SW, avancé)

Mécatronique (avancé)

Mesures et instrumentation (avancé)

Ingénierie Système Automobile (avancé) Informatique indus. et automatique (moyen)

Méthodologies Qualité (moyen)

Résolution de problème (moyen)

LEAN manufacturing (moyen)

Sûreté de fonctionnement (moyen)



Mes compétences :

Conception

Systèmes embarqués

Lean manufacturing

Mécatronique

Développement

SW & HW