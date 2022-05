Raphaël RUOTTE

J’évolue dans le secteur des services généraux depuis plus de 10 ans. J'ai tous les atouts nécessaires pour intégrer une équipe et répondre aux attentes, et ce, pour plusieurs raisons :



Je possède une expérience confirmé sur le terrain avec une clientèle diversifiée, de l’expérience pour la gestion des contrats et le management de personnes où d’équipes, la mise en place de planning, la charge administrative, la gestion des budgets ce qui me permet de fournir très vite un travail rigoureux et autonome,

Polyvalent, dynamique, curieux des nouveautés et disponible je m’adapte facilement à des situations nouvelles et sais mettre à profit mon esprit d’initiative, d’organisation et de discrétion,

Je possède un bon relationnel et une passion pour la satisfaction client, un grand sens de la rigueur et le sens des priorités,

Je maîtrise avec aisance les outils de communication modernes,

Intégrer une entreprise en fort développement, me permettrait de développer toutes ces compétences en les mettant aux services d'une entreprise dans le but d’une collaboration efficace.



Mes compétences :

Management

Gestion du personnel

Gestion des conflits

Besoin client

Analyse des besoins

Gestion du stress