Raphaël SALVI

Après une expérience professionnelle de 18 ans dans le commerce, j'ai décidé de me réorienté professionnellement vers un métier d'attaché commercial en B to B.

De nature autodidacte, j'ai toujours souhaité évoluer tant sur le plan professionnel que personnel.

Le conseil, la vente, le travail en équipe, la recherche de la satisfaction du client sont des valeurs essentielles pour moi, tout en étant indépendant et autonome.



Mes compétences :

Gestion administrative et commerciale

Gestion commerciale

informatiques et qualités

Management commercial

marketing

vente

commerce

commercial

achat

distribution

produits

management