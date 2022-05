Raphael SCHWARTZ

Je suis titulaire d'un double Master en Marketing & Communication, obtenu après cinq ans à "l'ISEG Marketing & Communication School" de Strasbourg et un an à "Dublin Business School" de Dublin, en Irlande.

Après plusieurs expériences dans le domaine de la communication, j'ai choisi de développer mes compétences à l'international avant de finalement intégrer les effectifs de REHAU, leader international dans le domaine des solutions polymères.

Membre du service des Ressources Humaines, région Western Europe



Toujours à l'écoute pour apprendre, évoluer et faire ce qui est impossible ...



Leitmotiv = "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." Mark Twain.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

COMMERCE

Communication

Marketing

Ressources humaines

Formation professionnelle

Contrôle de gestion

SAP

Adobe Photoshop