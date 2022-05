Raphaël SERRA

Docteur en Physique Nanophysique, je suis spécialisé, par mon cursus universitaire et mon expérience professionnelle, dans les domaines de la physique des matériaux et de la microscopie électronique en lien avec le développement de l’électronique, d’accumulateurs et plus généralement de nanotechnologies.



Durant les cinq années passées au Centre d’Elaboration des Matériaux et d’Etudes Structurales, j’ai travaillé au développement des propriétés physiques de matériaux, particulièrement de couches minces et d’alliages constituant les accumulateurs de type Ni-MH.



Depuis deux ans au CEA-Leti, je continue à œuvrer dans le développement matériaux, cette fois pour l’industrie des semi-conducteurs.



Mes compétences :

Couches minces

Électronique

Optique

Matériaux

Électromagnétisme

MEB

TEM