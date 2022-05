17 ans d'expérience en Vente, Formation et Animations d'équipes commerciales. Maîtrise de l'univers des PGC et plus spécifiquement des liquides bière/soft drinks/vins et spiritueux et du réseau Hors Domicile. Bonnes connaissances dans le domaine de la logistique spécialisée. Direction de centres de profits.





Mes compétences :

Management commercial

Développement commercial

Gestion budgétaire