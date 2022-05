Raphaël SEZNEC

7 ans d’expérience dans le design graphique



Spécialiste des médias interactifs, j'accompagne mes clients dans leur communication on-line et off-line.



Ma compréhension de leurs besoins, ma rigueur et ma créativité me permettent de concevoir des interfaces pertinentes et élégantes, tout en respectant les règles ergonomiques, d’accessibilité et d’utilisabilité en vigueur.



Egalement formateur, je m'implique dans la transmission de mon savoir au sein de plusieurs écoles et organismes.



http://www.raphaelseznec.com



Mes compétences :

Flash

Conseil

Formateur

Gimp

Formation professionnelle

Communication

Pédagogie

Cms

Enseignant

Dreamweaver

Web

Scribus

Formation

Freelance