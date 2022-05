Raphaël SIMON

Titulaire du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de service d’intervention Sociale (CAFDES).



Par ailleurs, formateur de stage pour Assistant de Service Social (Agrément dérogatoire de la DRDASS), je suis intervenu aussi comme vacataire occasionnel à l’IRTS Champagne Ardenne.



Mon évolution depuis plusieurs années dans le milieu de l’Insertion Sociale et Professionnelle et de la protection de l’enfance m’a permis d’aiguiser mon expertise notamment en ingénierie de formation, travail en réseau et connaissance des différents acteurs.



Dans le cadre de mon expérience professionnelle, j’ai participé activement à la lutte contre les exclusions des plus démunis en m’inscrivant dans les réseaux locaux et régionaux tels que l’URIOPSS, Alerte, santé précarité…



D'autre part, bénéficiant d'une reconnaissance de mes partenaires, j'ai pu développer des actions dans le cadre des politiques publiques notamment dans la mise en oeuvre du RSA où les chantiers d'insertion que je dirigeais étaient pilote.



Portant un intérêt constant pour la formation professionnelle, je suis régulièrement sollicité par la DRDASS et l'AFPA pour participer aux jurys d'examens (CAFERUIS niveau II, CIP niveau III).



Formation continue

2014 : Concilier vie collective et personnalisation de l'accompagnement : enjeux organisationnels et managériaux (Gerfi+)

2010 : Développer et renforcer la cohésion d’équipe (A4 formation Versailles)

2009 : Ciel Paye (Assuracompta Reims)

2006 : Outils de gestion et comptabilité analytique (DLA Assodel 51, KPMG Châlons en Champagne)

2006 : Recruter un salarié en Insertion (DLA Assodel 51, AFPA Reims)

2003 : Comment manager son équipe (AS.FO 51, Reims)

2003 : Tuteur Emplois Jeunes (Performance Consultants formation, Reims)

2002 : Connaissance de la population originaire du Maghreb (Contrat de Ville, Epernay).

2002 : Recherches & Etudes Systémiques sur les Communications Institutionnelles et Familiales :La violence en situation professionnelle.

1997-2001 : Méthodologie du projet individuel, Le travail avec la famille de l’enfant placé en institution, Les écrits professionnels, Les violences en institution, Introduction et approfondissement au modèle systémique, La gestion de l’agressivité.



Association

2009 : Administrateur du club de Sochim karaté kyookaï de St Martin sur le Prés.

2002 - 2005 : Administrateur de la Communauté Emmaüs Epernay/Tours sur Marne.

1997 - 1999 : Secrétaire du Comité Régional Champagne Ardenne de la Fédération International de Budo Traditionnel.



Sports

depuis 2012 Enseignant de Ju-jitsu Traditionnel (Lodève)

2010-2011 : Enseignant de Ju-jitsu Traditionnel (Canet)

2009 - 2010 : Enseignant de Ju-jitsu Traditionnel (Tinqueux).

1993 - 2000 : Enseignant de Ju-jitsu Traditionnel et Président de 3 clubs (Tinqueux, Taissy, Sillery).



Informatique : Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Publisher.



Mes compétences :

Gestion

Éducation

Social

Informatique

Management

Conduite de projet

Gestion financière