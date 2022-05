Je suis raphael tchokomeni, maintenancier et administrateur réseau

ingénieur de travaux en reseau et télécom ; je maitrise bien la mise en place de la VOIP sous asterisk et trixbox dans une entreprise.le maintien d'un parc informatique et son administration.



Mes compétences :

Administrateur réseau

Maintenancier

Reseau et Telecom

Telecom