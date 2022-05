Raphaël THOUVENIN

En couple et père de trois enfants, je suis une personne qui aime aller de l'avant.

Passionné par tout ce que j'entreprends à titre privé ou professionnel, j'aime quand les choses aboutissent et célébrer les victoires avec mon entourage.



Mes dernières années en tant que leader de proximité m'ont apportées plaisir et partage dans les missions qui m'ont été allouées.

Véritable lien entre la direction et les équipes de terrain, j'ai pu faire évoluer des collaborateurs vers d'autres fonctions.

En plaçant l'Homme au cœur d'un système j'ai pu m'enrichir de mes dernières années dans ma fonction de responsable de production.





Mes compétences :

Leadership

Réactivité

Dynamisme

Management

Rigueur