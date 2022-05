Raphael USSÉGLIO-CARLÈVE

Fort de 30 ans d'expériences en Quincaillerie de bâtiment et Centre-Services, j'ai débuté en tant qu'apprenti chez LBS (Lyon Blindage Sécurité). Par la suite, j'ai évolué en tant que Commercial itinérant au sein de la Quincaillerie Beau (spécialiste en agencement) pour rejoindre à nouveau LBS où l'on m'a proposé le poste de Responsable du Service Technique (centre de montage de cylindres, serrures, verrous et reproduction de clefs).

Arrivé dans le groupe Descours & Cabaud en 2001, j'ai intégré la filiale de Maringue Sagetat en tant que Responsable Produits en Quincaillerie de Bâtiment pour prendre par la suite la direction d'agences au sein de la Quincaillerie Moderne secteurs Drôme/Ardèche. J'ai développé divers centres services dans les agences de QM et certaines filiales du groupe. Septembre 2015 j'intègre la quincaillerie Foussier en tant que directeur d'agence pour la création d'un magasin avec un centre services à Valence et développer le secteur Drôme Ardeche. Après un peu plus de 30 ans de travail en tant que grossiste en quincaillerie, septembre 2018, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge en intégrant dormakaba, fabricant et leader dans le ferme porte, j'ai pour mission la responsabilité commerciale du secteur Auvergne Rhône Alpes pour notre réseau MKS, (cylindres mécaniques). Je suis aussi le référent national pour le suivi et le développement des centres services dormakaba.



Mes compétences :

Spécialiste en organigrammes

Technique des cylindres et machines à clefs

Formation de personnel

Développement de chiffre d'affaires

Management commercial

Mise en place de centres-services