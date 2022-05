Raphaël VENEAU

Guidé par ma passion pour l'automobile, je me suis spécialisé sur la connaissance des marchés niches. Mon approche technique et marketing permet à mes partenaires de progresser dans leur approche stratégique et commerciale, et d'assurer leur développement.



2012: co-fondateur du SONIC Racing Team, destiné à faire courir la nouvelle Lotus T128 LM P2 en Endurance dès 2013.

Mission de conduite de changement auprès de Motors Development (FIA Cross Country).

Développement stratégique et commercial pour SCE Solutions (Munich).



2011: SCE Solutions. Conseils stratégiques. Développement des activités d'ingénierie compétition (composite, aéro, maquette d'essai, dynamique du véhicule,...) auprès de grands comptes.

Veille économique et stratégique.



2010: Consultant en développement d'affaires auprès de PKM Consulting - Technologie POWERSHOCK, prix de la Meilleure Innovation Technique du salon Autosport Engineering Show 2010.



2008-09: Responsable KTM Sportcar France - Mise en place de l'activité KTM Sportcar en France/Monaco/Andorre. http://www.ktm-x-bow.com . Aux activités commerciales s'ajoutait la coordination avec la maison mère de toutes les activités liées au développement d'un constructeur automobile: homologation, réseau de distribution, SAV, Motorsport, communication, promotion/évènementiel, accessoires,...



2002-08: Solution F SA - Responsable développment et communication . Valorisation des savoir-faire d'ingénierie et de prototypage, avant-projets et développement des activités à l'international.

Design, communication et lancement d'une formule de compétition automobile "Arrive & Drive".

Développement de marchés technologiques pour les départements suspensions - http://www.4-42.com - et de prototypage rapide - stéréolithographie et frittage de poudre - Formule 1/Endurance.

Développement à l'international: Toyota motrosport, Volkswagen Motrosport, Nissan, Renault Sport.



1999-2001: Glastint SAM - Chef de projet - De l'ouverture du département marketing à la distribution en franchise. Responsable des grands comptes BMW et PSA.



1998: AC3 - Création et réalisation d'un prototype automobile. Développement d'un modèle économique d'artisanat automobile.



1995-97: Cirkeo Sarl - Co-créateur et gérant d'une activité de distribution.



1996: Splite cycle technology (Australie): coordinateur et agent de liaison en France.



Mes compétences :

Automobile

Business

Constructeur Automobile

Design

Développement personnel

Engineering

Europe

High tech

Innovative

Marketing

Microsoft Technologies

Motorsport

Sponsoring

Sport