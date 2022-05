Raphaël VISNADI

J'ai axé ma carrière professionnelle sur plusieurs piliers.



Audit - Conseil

- Analyse des besoins des clients, notamment en B toB

- Elaboration de solutions personnalisées

- Co-construction et validation des solutions présentées

- Suivi et adaptation des solutions en mode agile



Gestion de projet

- Création et développement d'une entreprise

- Adaptation des solutions à l'évolution du marché

- Création et pilotage de business unit

- Recrutement et management de collaborateurs



Développement commercial

- Prospection et suivi d'un portefeuille commercial

- Négociation des solutions proposées

- Elaboration de l'ensemble de process commerciaux



Mes compétences :

Gestion de la formation professionnelle

Recherche des aides à l'emploi

Gestion de projet

Mises en place d'outils d'évaluation des compétenc

Recrutement

Droit social

Accompagnement du dirigeant

Gestion d'entreprise

Community manager

Ressources humaines

Conseil

Formation

Externalisation