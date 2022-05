Ingénieur et entrepreneur, expert des technologies mobiles Apple (iOS, iPhone, iPad).

J'ai créé plusieurs start-ups et je conçois, réalise et commercialise toutes sortes d'applications mobiles.

J'assure également des prestations autour d'iOS et du mobile. Conseil, conception, développement, formation.



Mes compétences :

XCode

CSS3

Javascript

Objective-C

Cocoa Touch

HTML5

POO

IPhone

IPad

IOS