Raphael WATTINNE

10 ans dans l'industrie automobile au service de constructeur et équipementier de rang 1 au sein de services méthode, qualité, achat et production m'ont permis de développer les compétences suivantes:

- Organiser, planifier et atteindre les objectifs de production.

- Encadrer des équipes techniques, qualités et production

- Améliorer en continue un process de production

- Communiquer avec les clients et les fournisseurs

- Développer un process de la phase d'avant projet à la mise en production.



Mes compétences :

Automobile

Chassis

Industrialisation

Management

Mécanique

Pompes

Process

Production

Responsable production

Usinage