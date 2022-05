Stéphane WATTINNE

Gérant de la société momentom depuis octobre 2007

Accompagnement du changement par le coaching et la formation.

- Coaching individuel et d'équipe

- Formation à la communication professionnelle (Management, gestion du temps, entretiens annuels ...)

www.momentom.com



Création et développement d'EquiLibre-Coaching depuis 2008 : le cheval partenaire du coaching individuel et d'équipe, une approche systémique et vivante de l'accompagnement professionnel et personnel.

www.equilibre-coaching.com



Membre d'ICF (International Coach Federation)

www.coachfederation.org



Membre du comité pédagogique et coach pour TeamFactory

www.teamfactory.org



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Coaching

Communication

Communication interne

Formation

formation management

Management