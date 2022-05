Raphaël ZINZIUS

Gestion de projets à l'international.

Architecte logiciel : propose et participe aux choix techniques de la société.

15 ans d'expérience dans la programmation C++, utilisation de nombreuses librairies (MFC ,QT, OpenGL, FMOD, standard...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Génie logiciel

Intégration de solutions

C++

Windows

Gestion de configuration

PHP

Architecture logicielle

MySQL

XML

STL

Qt

Java

Linux

Analyse fonctionnelle

Cahier des charges

Analyse de risque

Reporting

Recette fonctionnelle

Planification