Raphaëlla BARRÉ

Carte presse n°122021



Spécialisée dans la bande dessinée (manga, comics et franco-belge) et les technologies numériques.



Rédaction d'articles de presse, de chroniques, de synthèses comme de textes plus approfondis qui utilisent les méthodes quantitatives et qualitatives de la sociologie. Participe notamment au rapport annuel sur l'état de la bande dessinée en France de l'ACBD (association des critiques en bande dessinée).



Compétences informatiques :

• Logiciels de traitement de texte et de présentation : Suite Open Office, Suite Office Word (Word, Excel, Power Point, Publisher)

• Logiciels de statistiques : SPSS, Sphinx

• Logiciel de cartographie : Philcarto

• Logiciels de graphismes : Corel Painter, Photoshop

• Réalisation et entretien de sites internet et de blogs : Wordpress, Filezilla...

• Base de donnée 4D

• Logiciel de mise en pages QuarkXPress



Mes compétences :

Internet

Sociologue

Création artistique

Artisanat

Nouvelles technologies

Journalisme