Raphaelle BARTET

Bonjour,



Journaliste de formation, mon savoir-faire rédactionnel et une passion pour l'univers de la santé m'ont conduite vers la presse professionnelle, puis en agence.



Aujourd'hui basée en Ile-de-France, enrichie d'une formation de correctrice, je poursuis mon travail de rédactrice en free-lance auprès de nombreux clients d'horizons divers : institutions publiques, agences, entreprises ou particuliers.

Rédaction, réécriture, correction sont les principales cordes de mon arc professionnel. je peux également mettre en forme différents écrits ou contenus rédactionnels à partir d'informations fournies ou vulgariser une information médicale ou scientifique.



Alléger tout en restant concis, faire coïncider forme et fond, enrichir un site internet...L'écrit est aujourd'hui plus qu'une stratégie. Je développe également ces acquis à des étudiants en milieu pré-professionnel.



Curieuse, travailleuse et dotée d'une excellente culture générale, j'ai vécu à l'étranger et suis bilingue anglais.



Avec mes mots et vos idées,



Mes compétences :

Techniques rédactionnelles

Communication externe

Connaissances Internet

Santé

Communication institutionnelle

Communication écrite

Correctrice

Rédactrice

Rédaction

Réécriture

Journaliste