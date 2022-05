Raphaelle CHEVIGNARD

Expert de la Communication Externe, Interne & Corporate (plus de 15 ans d’expérience) dans des environnements matriciels, multiculturels et internationaux.



Ma spécialité…

Faire d’un concept un véritable projet d’entreprise et le mettre en œuvre !



Ce qui me motive...

1. Allier vision stratégique et savoir-faire opérationnel

2. Faire preuve de souplesse et d'adaptabilité sans perdre de vue l'objectif à atteindre

3. Etre à l'écoute et disponible pour créer un environnement favorable aux échanges

4. Faire preuve de créativité et d'enthousiasme pour faire émerger des idées novatrices

5. Gérer des projets d'envergure en combinant rigueur, organisation et esprit de synthèse



Mes compétences :

Communication

INTERNATIONAL

CRM

SPONSORING

DIGITAL

Management

Stratégie Marketing

event

Communication interne

Communication externe

Stratégie de communication