Raphaelle DEDOURGE

J'ai étudié et vécu en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Belgique et en Allemagne.

Je dispose de 19 ans d'expérience en traduction et transcréation (une vingtaine de romans traduits).



J'ai fondé mon agence, thegoodversion(point)fr, pour répondre aux besoins multilingues des marques.

Je soutiens prioritairement celles qui s'engagent pour l'environnement et l'empowerment des femmes.



Mes langues de travail sont l’anglais et l’allemand. Je traduis en français. Je collabore avec des natifs expérimentés dans toutes les combinaisons FR/EN/DE afin de proposer une offre de qualité, centralisée.



Je traduis pour des agences de production (Big, Caviar, Henry, etc.), des clients directs (Atelier Doré, Tory Burch, La Femis, etc.) et les départements Culture et Patrimoine de grandes Maisons françaises (confidentialité).



Je suis la traductrice française de Peter James, auteur de best-sellers publiés au Fleuve Noir. Je fais également du sous-titrage.



Je suis diplômée de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) et membre de l’Association des Traducteurs Littéraires de France.



Je suis la Fondatrice des "Nouvelles Voix, les Indépendantes de Berlin", la communauté des femmes freelances francophones à Berlin. J'organise bénévolement deux déjeuners et un atelier thématique par mois.



J'interviens régulièrement en tant que mentor en entreprenariat au féminin (Startup Weekends) et auprès d'étudiants (universités de traduction, Berlin Metropolitan School).



J'ai été journaliste musique, cinéma et œnologie dans un quotidien national, stagiaire à la Commission européenne, au Service d’Information du Premier ministre et à l’Ambassade de France à New York, cook, manageuse de groupes de rock et d'électro expérimentale, envoyée spéciale au Festival de Cannes, voiturière au tournoi de Roland Garros, relocation coach, interprète pour Scorsese... mais je n'ai jamais été sherpa dans l’Himalaya !



Mes compétences :

Sous-titrage

Traductrice