Raphaëlle DELEAU

Bonjour,



Je cherche actuellement à travailler, à nouveau, à l'international et cette fois, dans le Privé. Mes domaines de compétence sont la gestion et la coordination de programme ou de projet ainsi que le management d'équipes locales dans des contextes politique et géographique particuliers ou difficiles. D'une nature autonome, diplomate et rigoureuse, je sais faire aller de l'avant de nombreuses situations compliquées ou nécessitant une régularisation et mise en œuvre significative.



Mes compétences :

Agriculture

Gestion de projet

Coopération internationale

Coordination

Écoconstruction

Espaces verts