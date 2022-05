Raphaëlle GINIÈS

Après un début de carrière comme chargée de veille à l’Observatoire des medias (CFJ), j’ai été à partir de 1999 chargé de projets puis directrice de clientèle chez BBDO Corporate où j’ai notamment participé à la création de la cellule « planning stratégique ». J’y été en charge de la veille documentaire, de recommandations clients, de suivi des brief création, de conseil stratégique et opérationnel pour le compte de clients institutionnels. En parallèle, j’ai mené un certain nombre de missions free lance (rédaction d’un Guide métier, piges dans le domaine de l’emploi, missions documentaires pour le compte d’auteurs, pilotage de la création d’un centre documentaire pour le magazine Triba…).



En 2005, j’ai intégré l’agence Creapress en tant que Consultante en charge des problématiques éditoriales corporate puis j’ai rejoint le département corporate de CLM BBDO comme directrice de projets. J’y ai piloté des dispositifs clients dans la longue durée (dont Fonds social européen, La Poste).



De 2007 à 2011, j'étais en chargée de la communication au sein de l’AFOM, D’abord comme Adjointe au directeur de la communication puis depuis janvier 2010 comme directrice adjointe à la communication. J'étais en charge du plan de communication (stratégie et mise en œuvre opérationnelle, suivi budgétaire et du planning) qui intègre des medias, du digital (refondation de 3 sites internet, e reputation, …), des RP, de l’événementiel, de l’édition, des études… et nécessite de piloter et de coordonner les prestataires et partenaires institutionnels de bon niveau. J'étais également en charge de l’animation de Groupes de travail dans un esprit de concertation. Depuis mars 2011, je suis Directrice conseil chez Equancy &co en charge de missions de conseil stratégique.