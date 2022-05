Raphaëlle HOURCADE

COMMERCIALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE SOLUTION INFORMATIQUE STRATEGIQUE :



- 14 ans d’expérience dans la commercialisation de solutions stratégiques métiers (progiciels ou spécifiques).

- 10 ans d’expérience dans la mise en oeuvre de projet informatique (intégration de progiciels et solutions spécifiques), conception de solutions, contrôle budgétaire, planification.





SECTEURS D’ACTIVITE :



- 12 ans d’expérience dans le secteur assurance Vie et Non Vie, retraite et santé.

- 12 ans d’expérience dans le secteur bancaire : épargne salariale, gestion de patrimoine, gestion d’OPCVM, banque de détail.





MANAGEMENT :



- Encadrement d’équipe d’étude informatique (35 pers.) : Chef de projet puis Directeur de Projet.

- Encadrement d’équipe de consultants (8 pers.) : responsable du service client d’un progiciel bancaire.

- Encadrement d’équipe commerciale et marketing (5 pers.) : Directeur commercial, membre du comité de Direction.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Commercial

Vente