Raphaelle HUET

Actuellement en poste en tant que Chargée de recrutement du réseau immobilier Capifrance, j'ai aujourd'hui l'envie d'évoluer sur d'autres missions et secteurs d'activité.



Forte de mes expériences en agences de communication et chez Capifrance, mon projet à long terme est de développer ma propre société, mais je souhaite mûrir cela pour quelques années encore.



Je souhaite aujourd'hui m'investir dans une entreprise humaine et dynamique à laquelle je pourrai apporter toutes mes compétences tout en évoluant à ses côtés.



Volontaire, dynamique, honnête - Force de proposition, grande adaptabilité

Si dans vos critères de recherche apparaissent ces qualités, n'hésitez pas à me contacter.



Sincères salutations,



Raphaëlle Huet



Mes compétences :

Rédaction

CRM

Études de marché

Stratégie de communication

Reporting / indicateurs de réussite web

Benchmarking

Relation client

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Recrutement

Evénement professionnels

Téléprospection

Gestion événementielle