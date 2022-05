Raphaëlle KANZLER-RAVEAUD

Après 25 ans d'expériences dans les domaines du développement commercial et de l'animation de réseaux, j'ai mûri mon projet professionnel et me lance un nouveau défi, celui de mettre mes compétences au service d'actions sociales et solidaires.



Pour appréhender toutes les facettes de ces métiers, après avoir interviewé des professionnels enthousiastes et enthousiasmants (que je remercie ici), je j'ai effectué des stages (PMSMP, Période de Mise en Situation Professionnelle) qui ont consolidé mon projet.



Aujourd'hui, je me prépare à entrer en formation chez AROBASE Formation, pour y préparer le titre RNCP niveau II de Responsable d'Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire. Cette formation débutera en janvier 2018.



OBJECTIFS :

Développer les compétences à manager les équipes et à communiquer ;

Concevoir et mettre en œuvre des projets d’activité, de service ou d’établissement ;

Maîtriser les outils de gestion opérationnelle ;

Élaborer les stratégies intégrant le contexte économique et social des Organisations.



CONTENU :

Diplôme de « Responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire » – Certification au niveau II enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles

(Source : http://www.arobase-formations.fr/ )



# Accueillir, écouter, analyser la demande, conseiller les personnes (en bref : avoir le sens du contact) sont les qualités que les commerciaux ont en commun avec les travailleurs sociaux.

# Conduire des projets, mettre en réseau différents acteurs, organiser et animer des réunions et des groupes de travail sont les atouts des coordinateurs de projets que l'on retrouve dans l'action sociale.

# Accompagner les personnes, créer du lien, motiver et impliquer les personnes dans leur projet... ce sont les savoir-faire qui sont développés chez le développeur de réseaux comme pour l'accompagnement individuel.





Informatique :

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel et Power Point)

E-mailing de routage de campagne marketing

PAO : Illustrator, Photoshop, In Design (Adobe CS4)

Web : Dreamweaver, html, WordPress

Base de données : FileMaker



Mon profil vous intéresse ? Je suis à votre écoute pour répondre à vos projets : raphaelle.kr@laposte.net



Mes compétences :

Télétravail

Communication

Communication évènementielle

Commerciale

Communication des associations

Adobe Dreamweaver

HTML

Adobe illustrator

Organisation d'évènements

Développement commercial

Adobe photoshop

Community management

Macromedia Dreamweaver

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

FileMaker Pro for Windows

Développement réseau et ressources

Autonome

InDesign

Benchmarking

Adobe Indesign