Raphaelle LEPETITGALAND

Expérience de plus 20 ans acquise notamment en assistanat de direction générale



Domaine de compétences :



Assistanat de direction

Organisation des comités de direction groupe, de nombreuses réunions internes, de séminaires,

Suivi et gestion de comptes-rendus,

Gestion d’appels, de plannings, accueil, organisation des voyages,

Suivi de courriers, statistiques , gestion de mails, etc...





Ressources Humaines :

Chargée du suivi de l’intérim administratif(choix des prestataires, négociation des conditions, suivi de contrats,....

Recrutement des intérimaires (définition de postes avec les managers - Tri de CV adéquation postes/profils – entretiens et suivi d’intégration

Suivi d’un plan social important (intermédiaire entre la DG, le DRH, les salariés, les syndicats et les prestataires externes)



Personalité :

Dynamique, goût prononcé pour les contacts, habituée à gérer les priorités, des dossiers confidentiels et des contacts de haut niveau.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Conseil

Direction générale

Organisée

Polyvalence

Recrutement

Ressources humaines

Santé

Sens du service