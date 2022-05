Raphaelle PERTON

Conseillère Clientèle Privée depuis 5 ans, j’ai pour mission de développer ma clientèle, la fidéliser et la conseiller dans la gestion de son patrimoine pour optimiser sa fiscalité et ses placements financiers.



Avec mes expériences de conseiller clientèle professionnelle (artisans et commerçants) et celui de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai une aisance relationnelle, un dynamisme commercial et une maîtrise des risques qui me permettent de m’adapter facilement et rapidement aux différentes situations.



Avec une première approche managériale et mon parcours atypique, je suis très polyvalente dans mon métier



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Conseil

Produits financiers

Conseil fiscal

Prospection

Fidélisation clientèle

Vente

Analyse financière