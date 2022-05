Sabrina PEREIRA

Ma formation d’ingénieur et les différentes expériences dans l’industrie pharmaceutique, m’ont permis d’acquérir un bagage scientifique solide, une bonne vision d'un système qualité ainsi que des compétences en coordination/gestion de projet.



J’aime travailler en équipes, et être en relation avec les différents services d’une entreprise.



De nature curieuse et enthousiaste, je suis prête à m’investir pleinement dans un nouvel environnement.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : s.pereira71@laposte.net



Mes compétences :

Biochimie

Gestion de projets

Optimisation

Organisation

Validation

Animation de formations

Chimie analytique

Travail en équipe

Chimie

Assurance qualité

Cosmétologie

Animation de réunions

Process

Support de production

Qualification