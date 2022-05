Sabrina PEREIRA

En congé parental depuis 2012, satisfaite d'avoir pris le temps de voir grandir mon enfant, voici venu le temps pour moi de retrouver une vie professionnelle et sociale qui me manque énormément. Je recherche donc un emploi en tant qu'assistante, de préférence en CDI ou en mission en vue d'un CDI.

Je dispose de sérieuses références.

J'aime le contact et je recherche des personnes avec qui communiquer et échanger des informations et des conseils divers.

J'accepte d'examiner toute proposition d'emploi sérieuse.



Mes compétences :

Pack office

Lotus notes

Sap

Gestion administrative

Juridique

Comptabilité

Assistanat commercial