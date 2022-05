Raphaëlle Planas, guide naturaliste, après une dizaine d'années d'expériences dans le domaine de l'environnement, je choisis de vous présenter ma région, les Basses Alpes et son patrimoine naturel riche et diversifié.

Animatrice nature, formatrice, je vous accompagne le long des sentiers des Alpes du Sud pour mieux vous faire découvrir la faune et la flore locales.

Champignons, chauve souris, cuisine sauvage, traces et indices de la faune de haute Provence, orchidées sauvages, balades crépusculaires... selon les saisons et les envies!

Journées, séjours, projets pédagogiques... je me tiens à votre disposition pour aller ensembles à la rencontre de Dame Nature



Mes compétences :

guide nature

Nature

Environnement

Formation