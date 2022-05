Raphaëlle ROUX

Bonjour !

Je suis une jeune graphiste-intégratrice depuis trois ans, je suis actuellement freelance et à la recherche de missions en graphisme, web-design, illustration ou bien plus encore !



Mes expériences professionnelles ainsi que l'ensemble des années d'apprentissage et de stage, m'ont permis d'acquérir de l’autonomie, de la rigueur et un sens de l’adaptation aux exigences d’une organisation. De plus, mes deux formations (l’EFREI, école d’ingénieur et le CFA’com, école de graphisme web) me permettent aujourd’hui d’avoir une double compétence ; j’ai des compétences aussi bien dans le monde du graphisme et de celui du développement informatique.



Grâce aux trois années que j’ai passé au sein de CitéGreen comme graphiste-intégratrice, je pense pouvoir m’adapter rapidement à toutes sortes de situations. Par ailleurs, j'ai participé à la refonte graphique intégrale du site CitéGreen, ce qui englobe le design des pages, création des nouvelles fonctionnalités, leur intégration, réflexion pour une nouvelle signalétique, personnages mais aussi la création de plus de cinquante badges différents lié à la mise en place d’une gamification poussée. Je vous invite à vous rendre sur mon portfolio : http://sweetberry.fr/projets/



Très belle journée à vous



Mes compétences :

Graphisme

JavaScript

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS 3

PHP

HTML 5

Adobe Photoshop

Rédaction

Mailchimp

Github

Gestion de projet

Cascading Style Sheets

Microsoft SharePoint

HTML

jQuery

WordPress

C Programming Language

Blogging

Montage vidéo

Réalisation de films