Raphaelle ROUX

Diplômée d’un Master 2 en contrôle de gestion à l’IAE d’Aix en Provence, je suis à la recherche d'un poste permanent.



Au cours de ma formation, j’ai effectué deux ans de stage et apprentissage en Contrôle de Gestion orientés vers l’optimisation de la performance et je suis actuellement en poste en CDD (6 mois) en tant que contrôleur de gestion Middle office.



Dotée d’une très grande capacité d’analyse, rigoureuse, et très à l’aise avec les outils informatiques, je saurais avancer rapidement avec une grande autonomie.

La dimension internationale est aussi clé dans mon parcours : je suis bilingue français/anglais et j’ai effectué ma licence en Audit et Gestion à l’université d’Oslo en Norvège.



Mes compétences :

Analyse financière

SAP

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Microsoft Office

Excel

Reporting

Budget et Controlling

Traduction anglais français